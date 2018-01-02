Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1728 0

С 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата

С 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата

С 1 января 2018 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В частности, согласно утвержденному Государственному бюджету на 2018 год, “минималка” повысилась на 523 гривны.

Таким образом, по состоянию на начало нового года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны в месяц.

Ранее в ходе принятия Госбюджета чиновники пообещали, что уже по результатам первого квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4200 гривен в месяц. Кроме того, с января этого года должна повыситься зарплата учителей на четверть, о чем было заявлено в Министерстве образования в конце 2017-го.

Повышение минимальной заработной платы предусмотрели в бюджете на 2018 год, который Верховная Рада приняла 7 декабря. Вскоре парламент внес уточнения в главную смету страны. 30 декабря Госбюджет-2018 подписал президент Петр Порошенко.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018