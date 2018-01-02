С 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата

С 1 января 2018 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В частности, согласно утвержденному Государственному бюджету на 2018 год, “минималка” повысилась на 523 гривны.

Таким образом, по состоянию на начало нового года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны в месяц.

Ранее в ходе принятия Госбюджета чиновники пообещали, что уже по результатам первого квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4200 гривен в месяц. Кроме того, с января этого года должна повыситься зарплата учителей на четверть, о чем было заявлено в Министерстве образования в конце 2017-го.

Повышение минимальной заработной платы предусмотрели в бюджете на 2018 год, который Верховная Рада приняла 7 декабря. Вскоре парламент внес уточнения в главную смету страны. 30 декабря Госбюджет-2018 подписал президент Петр Порошенко.