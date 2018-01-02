Литва с нового года запретила употреблять алкоголь молодежи до 20 лет

С 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законных основаниях смогут лица старше 20 лет.

Об этом сообщает Delfi.

С нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. В частности, 18- и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, теперь должны будут дождаться своего 20-летия.

Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также время продажи алкоголя. Теперь его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Литва – наиболее пьющая страна в мире. В Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.