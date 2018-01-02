2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации - СМИ

За прошлый год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.
Об этом сообщает нидерландская организация Aviation Safety Network.
“Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами показывала стабильное и уверенное уменьшения, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями”, – отметил председатель организации Харро Рантер.
Из 67 смертей в авиакатастрофах в 2017 году большинство людей погибли, находясь на земле. Это самый низкий показатель смертности от авиакатастроф за всю историю.
Нидерландская организация приводит для сравнения данные по 2016 году. Тогда произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.
Сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктах4 ч. назад - 2591 8
Зимние каникулы: названы средние цены на поездки за границуВчера, 20:00 - 3593 5
С 1 января начал работу Дорожный фонд: сколько выделят на дороги5 ч. назад - 633 4
ВВП Украины. Прогнозы на 2018Вчера, 16:00 - 3089 4
Между Украиной и еще одной страной начал действовать безвизовый режим4 ч. назад - 1623 2
Названы самые экономичные кроссоверы в Украине8 ч. назад - 4370 2
Зимние каникулы: названы средние цены на поездки за границуВчера, 20:00 - 3593 5
ВВП Украины. Прогнозы на 2018Вчера, 16:00 - 3089 4
В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктах4 ч. назад - 2591 8
В Украине введена монетизация субсидий5 ч. назад - 1637
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Около часа назад - 34
Из живых клеток создали трехмерные объектыВчера, 15:10 - 349
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерииПозавчера, 15:10 - 812
Роботов научили чувствовать боль30.12.2017, 15:10 - 400
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 5883 13
Названо найекономічніші кросовери в УкраїніОбговорення статей
КредобанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рікВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок