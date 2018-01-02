Львов получил прямое авиасообщение с Грузией

Авиакомпания “Yanair” открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.
Как сообщает avianews.com, об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика.
Изначально полеты в Грузию будут выполняться 1 раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам.
Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми на 16:00.
В системе бронирования продажа на рейсы открыта до конца сентября.
Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн. в обе стороны, в цену включено питание и перевозка багажа 23 кг.
Последний раз “Yanair” анонсировала начало полетов из Львова в Батуми в ноябре 2017 года, однако продажу билетов тогда не открывала.
В настоящее время прямое авиасообщение между Львовом и Грузией отсутствует.
В 2014 году лоукост Wizz Air планировал открыть рейсы из Львова в Кутаиси, а МАУ – из Львова в Батуми, однако запланированные полеты в итоге были отменены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктахВчера, 12:00 - 4378 19
Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)Вчера, 20:00 - 1090 8
С 1 января начал работу Дорожный фонд: сколько выделят на дорогиВчера, 11:30 - 1046 7
Названы самые экономичные кроссоверы в УкраинеВчера, 08:00 - 6192 7
В Украине медленно оживает промышленностьВчера, 04:00 - 1774 4
Названы самые экономичные кроссоверы в УкраинеВчера, 08:00 - 6192 7
В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктахВчера, 12:00 - 4378 19
Между Украиной и еще одной страной начал действовать безвизовый режимВчера, 12:30 - 2590 3
В Украине введена монетизация субсидийВчера, 11:00 - 2236
В Украине медленно оживает промышленностьВчера, 04:00 - 1774 4
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Вчера, 15:10 - 144
Из живых клеток создали трехмерные объектыПозавчера, 15:10 - 441
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 914
Роботов научили чувствовать боль30.12.2017, 15:10 - 450 1
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 6063 14
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...Обговорення статей
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)