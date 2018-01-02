В Украине введена монетизация субсидий

Монетизация субсидий в Украине введена с 1 января 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.
Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг.
На втором этапе – подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация и т.д.).
На третьем этапе – монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг”, – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.
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