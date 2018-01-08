Для финансовой стабильности Украины необходимо попытаться погасить разрыв в пределах 7 млрд долларов - эксперт

В следующем году для финансовой стабильности Украины необходимо попытаться погасить разрыв в пределах 7 млрд долларов

Об этом рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, оценивая колебания курса валют в новом году.

Он уточнил, что 4 миллиарда долларов – это наши внешние выплаты плюс текущие операции, которые составят около 3 миллиардов долларов.

«Также возможная потребность частного сектора в капитале может составить около 2 миллиардов долларов. Общая сумма – 9 миллиардов долларов. Если предположить, что приток общих иностранных инвестиций будет на уровне 2-3 миллиардов долларов, то мы получим скрытую потребность, которую нужно чем-то покрывать в 2018 году, и она составит 6-7 миллиардов долларов», – пояснил эксперт.

По его словам, эти расчеты сильной тревоги пока не вызывают, поскольку удалось пополнить золотовалютные резервы.

«В любом случае, если 6-7 миллиардов долларов – так называемые чистые резервы НБУ, а потребность в валюте также составляет около 6-7 миллиардов долларов, можно сделать вывод, что девальвация в 2018 году будет», – предположил экономист.

Однако, по его мнению, девальвация будет незначительной.

«Есть все основания, чтобы выдержать тот параметр, который заложен в госбюджет на уровне 30 гривен за доллар на конец 2018 года. Конечно, таким будет курс, если ничего драматического не произойдет. В противном случае, если что-то серьезное произойдет, то курс изменится и может взлететь далеко за отметку 30 гривен за доллар», – резюмировал Олег Устенко.