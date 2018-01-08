Для финансовой стабильности Украины необходимо попытаться погасить разрыв в пределах 7 млрд долларов - эксперт

В следующем году для финансовой стабильности Украины необходимо попытаться погасить разрыв в пределах 7 млрд долларов
Об этом рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, оценивая колебания курса валют в новом году.
Он уточнил, что 4 миллиарда долларов – это наши внешние выплаты плюс текущие операции, которые составят около 3 миллиардов долларов.
«Также возможная потребность частного сектора в капитале может составить около 2 миллиардов долларов. Общая сумма – 9 миллиардов долларов. Если предположить, что приток общих иностранных инвестиций будет на уровне 2-3 миллиардов долларов, то мы получим скрытую потребность, которую нужно чем-то покрывать в 2018 году, и она составит 6-7 миллиардов долларов», – пояснил эксперт.
По его словам, эти расчеты сильной тревоги пока не вызывают, поскольку удалось пополнить золотовалютные резервы.
«В любом случае, если 6-7 миллиардов долларов – так называемые чистые резервы НБУ, а потребность в валюте также составляет около 6-7 миллиардов долларов, можно сделать вывод, что девальвация в 2018 году будет», – предположил экономист.
Однако, по его мнению, девальвация будет незначительной.
«Есть все основания, чтобы выдержать тот параметр, который заложен в госбюджет на уровне 30 гривен за доллар на конец 2018 года. Конечно, таким будет курс, если ничего драматического не произойдет. В противном случае, если что-то серьезное произойдет, то курс изменится и может взлететь далеко за отметку 30 гривен за доллар», – резюмировал Олег Устенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 5111 46
Венесуэла обеспечит свою криптовалюту 5 млрд баррелей нефтиВчера, 18:00 - 1262 8
Что ждать от цен на машины в этом году?Вчера, 16:00 - 11069 2
Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестиций12 ч. назад - 20454 2
Виталик Бутерин пообещал покинуть крипторынок, если он не изменится18 ч. назад - 5157 2
Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестиций12 ч. назад - 20454 2
Виталик Бутерин пообещал покинуть крипторынок, если он не изменится18 ч. назад - 5157 2
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 5111 46
Что обещают мэры Украины на 2018 год (инфографика)10 ч. назад - 1538 1
Анонимный биткойн-миллионер выделил $5 млн на программу БОДВчера, 22:00 - 1257
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1282
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 870 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1151 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 882
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 1097
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Як будуть зносити хрущовки в УкраїніОбговорення статей
Універсал (Universal Bank)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Налогообложения депозита ФОПБанківські депозити