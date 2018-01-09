В 2017 году 56 000 человек в индийском ИТ-секторе потеряли работу

Для сотрудников индийского ИТ-сектора 2017 год стал настоящим кошмаром. Индустрия, которая оценивается в $160 млрд, вынуждена была сократить 56 000 человек. Аналитики считают, что таких масштабов увольнений не было даже в кризис 2008 года.

Даже крупнейшие индийские компании — Tata Consultancy Services (TCS) и Infosys — вынуждены были сокращать свои штаты. Обычно из-за недостаточной компетенции они увольняют 1% сотрудников в год. Но в 2017 году индийские ИТ-компании распрощались с 2-6% персонала. Infosys еще в январе сократили 9000 человек, а Cognizant уволил 6000 сотрудников из-за автоматизации. Причем, работы лишились даже руководители среднего и высшего звена, которых посчитали неэффективными управленцами.

«Цифровизация и автоматизация вынуждают организации пересмотреть свой подход к набору сотрудников, делая ставки на талант, а не на способность выполнять механические задачи. Это единственный способ остаться на рынке», — объяснил начальник HR-службы Incedo Арун Паул.

В долгосрочной перспективе автоматизация создаст новые рабочие места для узкоспециализированных профессионалов. Особенно остро к 2020 году индустрия будет нуждаться в аналитиках данных.

На сегодняшний день только 5% индийских специалистов ИТ-области готовы выполнять задачи, требующие высокой квалификации. И это — серьезная проблема, поскольку в ходе автоматизации им предстоит заменить 40% низкоквалифицированных специалистов. Сотрудники, которые выполняли примитивные функции, останутся не у дел — к 2020 году 700 000 из них лишатся работы, согласно последнему отчету HfS Research.