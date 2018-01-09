В 2017 году 56 000 человек в индийском ИТ-секторе потеряли работу

Для сотрудников индийского ИТ-сектора 2017 год стал настоящим кошмаром. Индустрия, которая оценивается в $160 млрд, вынуждена была сократить 56 000 человек. Аналитики считают, что таких масштабов увольнений не было даже в кризис 2008 года.
Даже крупнейшие индийские компании — Tata Consultancy Services (TCS) и Infosys — вынуждены были сокращать свои штаты. Обычно из-за недостаточной компетенции они увольняют 1% сотрудников в год. Но в 2017 году индийские ИТ-компании распрощались с 2-6% персонала. Infosys еще в январе сократили 9000 человек, а Cognizant уволил 6000 сотрудников из-за автоматизации. Причем, работы лишились даже руководители среднего и высшего звена, которых посчитали неэффективными управленцами.
«Цифровизация и автоматизация вынуждают организации пересмотреть свой подход к набору сотрудников, делая ставки на талант, а не на способность выполнять механические задачи. Это единственный способ остаться на рынке», — объяснил начальник HR-службы Incedo Арун Паул.
В долгосрочной перспективе автоматизация создаст новые рабочие места для узкоспециализированных профессионалов. Особенно остро к 2020 году индустрия будет нуждаться в аналитиках данных.
На сегодняшний день только 5% индийских специалистов ИТ-области готовы выполнять задачи, требующие высокой квалификации. И это — серьезная проблема, поскольку в ходе автоматизации им предстоит заменить 40% низкоквалифицированных специалистов. Сотрудники, которые выполняли примитивные функции, останутся не у дел — к 2020 году 700 000 из них лишатся работы, согласно последнему отчету HfS Research.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Виталик Бутерин пообещал покинуть крипторынок, если он не изменитсяВчера, 02:00 - 7673 7
Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью звукаВчера, 22:00 - 725 3
Что ждать от цен на машины в этом году?Позавчера, 16:00 - 13047 2
Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестицийВчера, 08:00 - 29715 2
Что обещают мэры Украины на 2018 год (инфографика)Вчера, 10:00 - 2017 2
Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестицийВчера, 08:00 - 29715 2
Что обещают мэры Украины на 2018 год (инфографика)Вчера, 10:00 - 2017 2
Для финансовой стабильности Украины необходимо попытаться погасить разрыв в пределах 7 млрд долларов - экспертВчера, 16:00 - 1939
Bitcoin: что за год произошло с первой криптовалютойВчера, 12:00 - 1584
Названы самые опасные профессии в миреВчера, 18:00 - 1334
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1356
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 912 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1218 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 909
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 1132
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Як будуть зносити хрущовки в УкраїніОбговорення статей
Російська економікаСвітова економіка
Ищу перспективные проекты для инвестированияЗалучення коштів