Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 20568 0

Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестиций

Bloomberg назвал лучшую валюту для инвестиций

Эксперты рейтинга признали, что наибольшую доходность в 2017 году показали криптовалюты, но не все готовы инвестировать в них. Поэтому авторы издания создали альтернативный рейтинг лучших вложений в 2017 году.

Среди валют первое место занял мозамбикский метикал, который за год вырос на 21% к доллару. Второе место поделили чешская крона и польский злотый – их курс увеличился на 18%.

Больше всего за год упал узбекский сум – 60%, конголезский франк – 27% и леоне – 25%. ЦБ Узбекистана в сентябре опустил курс национальной валюты с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар.

Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%. Как отметил Bloomberg, это связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Среди государственных облигаций наибольшую доходность показала Греция – 60%.

В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили эксперты рейтинга.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018