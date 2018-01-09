Роботы увеличат разрыв в зарплате мужчин и женщин

Новый отчет по робототехнике и автоматизации, опубликованный IPPR, рассказывает о том, что сулит нам автоматизация. В основном там уже всем известные заявления, что все больше профессий будут уходить в историю, но есть несколько интересных фактов. Так, отчет сообщает: автоматизация усилит разрыв в доходах между мужчинами и женщинами.
В этом нет никакого заговора, просто, если судить по данным отчета, женщины больше мужчин заняты в профессиях, где возможен высокий уровень автоматизации. Если говорить о женщинах, то 47% профессий, которые они выбрали, потенциально подвержены автоматизации. У мужчин эта доля на 7 пунктов ниже. Это кажется небольшой цифрой, но аналитики делают вывод, что женщины заметнее мужчин пострадают от автоматизации.
Отмечается, что разрыв увеличится из-за наложения различных факторов. Аналитики пишут, что сейчас женщины недостаточно представлены на высоких технических должностях и в тех профессиях, где требуется серьезная подготовка. Следовательно, они подвержены тому, что на их место придут алгоритмы и роботы. При другом раскладе роботы могли бы дополнить женщин, но без должного уровня квалификации больше женщин, чем мужчин, могут потерять работу, пишет Fortune.
В отчете также говорится, что автоматизация не создаст массовой безработицы, но всячески усилит общественное расслоение. Так что, разрыв в доходах увеличится не только между мужчинами и женщинами, но и между жителями столиц и провинций. Все из-за тех же технических навыков. В провинциях, как правило, процент высококвалифицированных специалистов ниже.
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