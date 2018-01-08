Акции украинских компаний одни из самых прибыльных в 2017 году - Bloomberg

Среди валют наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли.
Среди фондовых индексов наибольший рост в 2017 году показал украинский UX (+80%).
Об этом свидетельствует рейтинг активов, составленный экспертами Bloomberg.
Как отмечается, это связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным соревнованием инвесторов на развивающихся рынках.
По данным исследования, проведенного экспертами агентства, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).
Среди валют наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.
Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал.
Стоит отметить, что 12 лет назад валюта Мозамбика считалась самой слабой в мире (позднее это звание получил зимбабвийский доллар), курс которого к доллару США за 2017 год вырос на 21%.
Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.
Рейтинг включает также и наиболее убыточные активы уходящего года. Так, по итогам 2017 года сильнее обесценился узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.
В начале сентября ЦБ Узбекистана опустил курс национальной валюты сразу с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар. Таким образом, самая крупная на данный момент в Узбекистане купюра в 50 тыс. сум (выпущена в обращение летом 2017 года) стоит сейчас немногим более 6 долларов.
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