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Airbus заключил сделку на 50 самолетов

Airbus заключил сделку на 50 самолетов

Европейский авиастроительный концерн Airbus заключил сделку с базирующейся в Гонконге лизинговой компанией CALC на поставку 50 самолетов средней дальности A320 neo. Контракт оценивается в 4,5 млрд евро, сообщает CALC.

Ожидается, что первые аэробусы будут переданы заказчику в 2023 году. Но CALC не намерена останавливаться на этом контракте. Уже в январе CALC планирует заказать еще 15 самолетов.

В компании пока не сообщают об условиях этого контракта.

Как сообщалось, ранее Airbus договорился о поставке американскому инвестфонду Indigo Partners 430 самолетов средней дальности на 49,5 млрд долларов. Это рекордная сделка в истории Airbus.

По материалам Корреспондент.net
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