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В Украине повысили тарифы на "зеленую" электроэнергию для домохозяйств

В Украине повысили тарифы на "зеленую" электроэнергию для домохозяйств

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2018 года повысит на 4,5% “зеленые” тарифы для промышленных и придомовых станций возобновляемой энергетики.

Такое решение приняли члены НКРЭКУ на последнем заседании комиссии в 2017 году.

НКРЭКУ скорректировала тариф для придомовых солнечных станций, установленной мощностью до 30 кВт, из-за роста евро примерно на 5% в период с 28 ноября по 28 декабря 2017 года.

По материалам Дело
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