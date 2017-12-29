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Аэропорт "Херсон" готовится принимать лоукосты

Аэропорт "Херсон" готовится принимать лоукосты

Международный аэропорт “Херсон” планирует привлечь лоукосты к полетам на Херсонщину и компенсировать потери от этого для своего бюджета развитием неавиационной деятельности предприятия.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия Херсонского областного совета “Херсонские авиалинии” Виталий Кучерук, передает Укринформ.

“Мы хотим привлечь авиакомпании типа лоукост, но за авиационный прилет они платят очень мало. И мы не выживем. Поэтому мы вынуждены заниматься неавиационной деятельностью. Это и реклама, это и аренда, а также автостоянка”, – рассказал Кучерук.

По его словам, в 2017 году в аэропорту “Херсон” выросли внутренние затраты.

“Мы увеличили рабочие места в связи с большим количеством рейсов. У нас очень серьезно вырос фонд заработной платы”, – отметил руководитель “Херсонских авиалиний”.

Он подчеркнул, что в Херсонском аэропорту “сделали всю линейку рейсов: международный рейс Turkish Airlines, внутренние рейсы – авиакомпания МАУ летает на Киев, причем дважды в день, открыли линейку чартерных рейсов – на Анталию, Шарм-эль-Шейх”.

По материалам УКРИНФОРМ
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