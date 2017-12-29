"Безвиз" и трудовая миграция: эксперт рассказал, как преодолеть отток рабочей силы в страны ЕС (видео)

Для того, чтобы предотвратить миграцию рабочей силы, связанную с “безвизом” со странами Европейского Союза, Украине необходимо ускорить экономический рост и увеличить объем иностранных инвестиций.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” рассказал президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

По его словам, украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в странах центральной Европы.

“Страны ЕС растут очень быстро. Украина растет в 2-3 раза медленнее. Очень бы хотелось, чтобы эмиграции рабочей силы не было. Потому что это самое продуктивное население, которое уходит”, – сказал Фиала.

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Для того, чтобы предотвратить отток рабочей силы, по мнению эксперта, Украине необходимо развитие демократической системы и свободная экономика.

“Это будет способствовать притоку инвестиций, страна станет богатой и сможет себе позволить предоставлять населению более качественные услуги”, – подытожил президент ЕБА.