Италия увеличила квоту грузовых перевозок для Украины

Италия увеличивает квоту для украинских перевозчиков по итальянской территории.

Об этом сообщило Посольство Украины в Италии на своей Facebook-странице.

Так, в 2018 году квота для украинских грузовых перевозчиков увеличится до 18 тыс. Такое решение было принято при содействии Посольства Украины в Италии.

В 2016 году квота перевозок составила 15,8 тыс., в 2017 году – 17 тыс.

“Из года в год итальянские партнеры, осознавая рост объемов торговли и потребностей транспортного сообщения между нашими странами, увеличивают квоту Украины”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Италия поощряет украинских перевозчиков к выполнению европейских стандартов и рекомендаций по использованию более экологичного транспорта (стандартов Евро-3 и Евро-5).

Согласно сообщению, в 2017 году Италия выделила целевую квоту по 3 тыс., а в 2018 году – 4 тыс. разрешений на перевозку с такими условиями.