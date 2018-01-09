Италия увеличила квоту грузовых перевозок для Украины

Италия увеличивает квоту для украинских перевозчиков по итальянской территории.
Об этом сообщило Посольство Украины в Италии на своей Facebook-странице.
Так, в 2018 году квота для украинских грузовых перевозчиков увеличится до 18 тыс. Такое решение было принято при содействии Посольства Украины в Италии.
В 2016 году квота перевозок составила 15,8 тыс., в 2017 году – 17 тыс.
“Из года в год итальянские партнеры, осознавая рост объемов торговли и потребностей транспортного сообщения между нашими странами, увеличивают квоту Украины”, – говорится в сообщении.
Кроме того, Италия поощряет украинских перевозчиков к выполнению европейских стандартов и рекомендаций по использованию более экологичного транспорта (стандартов Евро-3 и Евро-5).
Согласно сообщению, в 2017 году Италия выделила целевую квоту по 3 тыс., а в 2018 году – 4 тыс. разрешений на перевозку с такими условиями.
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