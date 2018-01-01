Зимние каникулы: названы средние цены на поездки за границу

В новогодние праздники, туроператоры рассказали сайту “Сегодня”, какие страны пользуются наибольшей популярностью для украинцев, и куда они едут на зимних каникулах.

Не перестает пользоваться огромной популярностью Египет, а сейчас в список лидеров вырвались и Объединенные Арабские Эмираты, с которыми, к слову, с декабря у нас тоже действует безвизовый режим.

Туроператоры отмечают, что украинцы выбирают Египет из-за теплого климата и выгодных условий путешествия. Как правило, в этих турах работает опция “все включено” и не приходится волноваться по поводу дополнительных трат.

Цены на поездку в Египет продолжительностью 7 дней на двоих взрослых стартуют от 200 долларов за человека. Стоимость тура в ОАЭ почти в два раза выше – от 350 долларов с аналогичными условиями.

А вот горнолыжные направления всегда дороже, нежели теплые страны, отмечают туроператоры. Тур на такой курорт стоит от 500 долларов на человека.

Туры в Европу стоят недешево: так, цены стартуют от 400 евро на двоих. Если же появится желание провести праздники в родной стране, тоже придется потратиться. Например, для того, чтобы сейчас снять квартиру во Львове, нужно отдать около 1500 грн за сутки, к тому же, количество приличных вариантов продолжает стремительно уменьшаться. Цены в отелях на двоих будут приблизительно такими же. А Рождество в Закарпатье для одного человека на три дня будет стоить в среднем более 4 тыс. грн.