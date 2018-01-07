Анонимный биткойн-миллионер выделил $5 млн на программу БОД

Pineapple Fund выделил $5 млн благотворительной организации GiveDirectly, которая проводит в Кении эксперимент с безусловным основным доходом. Известно, что фонд основал анонимный миллионер, который заработал $86 млн на ранних инвестициях в биткойны. Всю заработанную сумму неизвестный филантроп собирается раздать на благотворительные проекты.

Основанный неизвестным биткойн-миллионером Pineapple Fund перевел криптовалюту на сумму $5 млн организации GiveDirectly. Фонд опубликовал новость в ветке диалога на сайте Reddit, а в качестве подтверждения прислал ссылку на код блокчейн-транзакции.

Организация GiveDirectly обеспечивает прямыми денежными переводами бедных жителей африканских стран, а с 2017 года проводит эксперимент с безусловным доходом в Кении. Ожидается, что эксперимент будет одним из самых масштабных — он продлится 12 лет, а участие в нем примет 6000 человек.

Основную часть средств на проведение эксперимента GiveDirectly получила от частных инвесторов. Так, благотворительная компания основателя eBay Пьера Омидьяра перевела проекту $500 000. Теперь фонд организации пополнился еще на $5 млн. В Pineapple Fund сообщили, что эти деньги пойдут не только на выплаты БОДа в Кении, но и на благотворительные проекты в Руанде и Уганде.

Личность основателя фонда по-прежнему остается загадкой. Анонимный миллионер публикует анонсы на сайте Reddit, а с журналистами общается только на условиях анонимности. Известно, что основатель фонда инвестировал в биткойн еще до рекордного скачка курса и в результате скопил криптовалюту на сумму $86 млн. В середине декабря инвестор объявил, что раздаст все средства на благотворительность. Он будет лично отбирать интересные, инновационные и полезные проекты.

Список организаций, которые получили деньги от биткойн-миллионера, доступен на сайте фонда. Среди них исследовательская организация по борьбе со старением SENS, проект «Архив интернета», некоммерческая образовательная организация Pencils of Promise, разработчик многоплатформенной операционной системы OpenBSD и несколько благотворительных проектов, которые обеспечивают питьевой водой удаленные регионы. Однако пока самую крупную сумму получила именно GiveDirectly.

Некоторые эксперты предполагают, что в будущем БОД будут выплачивать в криптовалюте. При таком сценарии правительства и банки не контролировали бы эмиссию, а выплаты были бы полностью сосредоточены в руках людей.