Анонимный биткойн-миллионер выделил $5 млн на программу БОД

Pineapple Fund выделил $5 млн благотворительной организации GiveDirectly, которая проводит в Кении эксперимент с безусловным основным доходом. Известно, что фонд основал анонимный миллионер, который заработал $86 млн на ранних инвестициях в биткойны. Всю заработанную сумму неизвестный филантроп собирается раздать на благотворительные проекты.
Основанный неизвестным биткойн-миллионером Pineapple Fund перевел криптовалюту на сумму $5 млн организации GiveDirectly. Фонд опубликовал новость в ветке диалога на сайте Reddit, а в качестве подтверждения прислал ссылку на код блокчейн-транзакции.
Организация GiveDirectly обеспечивает прямыми денежными переводами бедных жителей африканских стран, а с 2017 года проводит эксперимент с безусловным доходом в Кении. Ожидается, что эксперимент будет одним из самых масштабных — он продлится 12 лет, а участие в нем примет 6000 человек.
Основную часть средств на проведение эксперимента GiveDirectly получила от частных инвесторов. Так, благотворительная компания основателя eBay Пьера Омидьяра перевела проекту $500 000. Теперь фонд организации пополнился еще на $5 млн. В Pineapple Fund сообщили, что эти деньги пойдут не только на выплаты БОДа в Кении, но и на благотворительные проекты в Руанде и Уганде.
Личность основателя фонда по-прежнему остается загадкой. Анонимный миллионер публикует анонсы на сайте Reddit, а с журналистами общается только на условиях анонимности. Известно, что основатель фонда инвестировал в биткойн еще до рекордного скачка курса и в результате скопил криптовалюту на сумму $86 млн. В середине декабря инвестор объявил, что раздаст все средства на благотворительность. Он будет лично отбирать интересные, инновационные и полезные проекты.
Список организаций, которые получили деньги от биткойн-миллионера, доступен на сайте фонда. Среди них исследовательская организация по борьбе со старением SENS, проект «Архив интернета», некоммерческая образовательная организация Pencils of Promise, разработчик многоплатформенной операционной системы OpenBSD и несколько благотворительных проектов, которые обеспечивают питьевой водой удаленные регионы. Однако пока самую крупную сумму получила именно GiveDirectly.
Некоторые эксперты предполагают, что в будущем БОД будут выплачивать в криптовалюте. При таком сценарии правительства и банки не контролировали бы эмиссию, а выплаты были бы полностью сосредоточены в руках людей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 1986 16
Украина откроет рынок земли – МиклошВчера, 14:00 - 2727 8
Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)Позавчера, 18:00 - 12953 2
Число крупных дата-центров в мире выросло почти до 400Вчера, 00:00 - 478 1
Венесуэла обеспечит свою криптовалюту 5 млрд баррелей нефтиВчера, 18:00 - 643 1
Что изменится в правилах дорожного движения в 2018 годуВчера, 10:00 - 5646
Украина откроет рынок земли – МиклошВчера, 14:00 - 2727 8
Что ждать от цен на машины в этом году?Вчера, 16:00 - 2505
ТОП-10 стран с лучшими дорогами в мире (список)Вчера, 12:00 - 2311
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 1986 16
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1090
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 778 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1031
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 826
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 1044
Як будуть зносити хрущовки в УкраїніОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості