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ТОП-10 стран с лучшими дорогами в мире (список)

ТОП-10 стран с лучшими дорогами в мире (список)

Самые лучшие дороги в мире находятся не в Европе и США. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), которые проанализировали данные о состоянии автомобильной инфраструктуры в 138 странах мира.

В пятерку стран с лучшими дорогами в мире попал лишь один представитель Европейского Союза. Если же говорить о ТОП-10, то в нем оказались пять членов ЕС. Штаты же и вовсе не попали в десятку – американцы на 13 месте.

За пределами десяти лучших очутились и такие страны, как, например, Германия (16 место) и Люксембург (15 место). Страной с худшими дорогами Евросоюза была признана Латвия, которая заняла 95 место из 138 возможных. Ну а если вы хотите найти Украину, то вам нужен рейтинг стран с худшими дорогами в мире.

Перед тем, как перейти к ТОП-10, скажем несколько слов о самом рейтинге. ВЭФ оценивал состояние автомобильной инфраструктуры по 7-балльной шкале. Семь баллов не удалось набрать ни одному государству.

По материалам CarDiagram
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