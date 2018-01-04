Япония передаст авторские права на ИИ его разработчикам

В Японии права на ИИ-алгоритмы сейчас принадлежат, в основном, заказчикам таких систем. Однако, власти Японии собираются распространить законы об авторском праве на самих разработчиков систем искусственного интеллекта. Это должно изменить ситуацию, когда создатели ИИ не получают долю от прибыли, которую приносят крупным корпорациям.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии представит новые законы для регулирования бизнес-отношений в сфере ИИ в марте 2018 года, сообщает Nikkei Asian Review. Правила помогут разработчикам и компаниям понять, кому и в какой мере принадлежит интеллектуальная собственность на искусственный интеллект.

Например, многие банки нанимают ИИ-разработчиков для создания персонализированных финансовых продуктов. Банк предоставляет специалистам данные, они разрабатывают программу, а всей прибылью и правами на систему искусственного интеллекта в итоге владеет банк. Согласно новым правилам, разработчик также получит долю от прибыли.

Однако, это правило будет применяться не всегда. Каждый случай будет рассматриваться отдельно. Ведомство учтет, какие данные были использованы при разработке и насколько они уникальны, а также насколько эксклюзивна созданная ИИ-технология.

Закон поможет установить авторские права и в сложных случаях. Например, когда ИИ разрабатывала одна компания, а данные для обучения алгоритма предоставляла другая.

Законодательство также предусмотрит ответственность компаний в случаях, когда ИИ-система причинила кому-либо ущерб. Компании будут нести ответственность как за качество выборки данных, так и за качество настройки алгоритма. Министерство рекомендует компаниям оформлять страхование ответственности заранее еще до запуска ИИ-продукта.

На данный момент в Японии большинство ИИ-проектов передают на аутсорсинг стартапам. По условиям контрактов все авторские права принадлежат исключительно заказчику.