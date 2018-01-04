2017 год рекордно обогатил ИТ-предпринимателей

Как сообщает Fast Company со ссылкой на Bloomberg, по итогам 2017 года 500 самых богатых предпринимателей заработали $1 трлн — в 4 раза больше, чем в 2016 году. Наиболее успешным год был для миллиардеров, связанных с высокими технологиями.
ИТ-сектор рос намного быстрее остальных. 57 технологических предпринимателей заработали $262 млрд, что на 35% превышает показатели в любой другой сфере. Рейтинг предсказуемо возглавляют Джефф Безос и Билл Гейтс, а также основатель Tencent Ма Хуатэн.
Несмотря на рост фондового рынка, в 2017 году продолжало увеличиваться и финансовое неравенство. Общая заработная плата выросла лишь незначительно, а значит, люди с низкими доходами не воспользовались плодами развития экономики.
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