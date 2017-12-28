Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине

Кабинет министров Украины согласовал привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования лизингового жилья.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.
“Внедрение проектов государственного лизингового жилья в Украине — это колоссальные позитивные изменения на рынке жилищной недвижимости, ведь на упрощенных условиях лизинга большее количество граждан смогут приобрести собственное жилье. Очень рад, что правительство поддерживает эту важную инициативу и уже согласовало привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на реализацию таких проектов в Украине. Со своей стороны, Минрегион готов всячески поддерживать эти изменения”, — сказал он.
Кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами в соответствии с утвержденным графиком финансирования.
Напомним, внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (ССЕС).
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