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Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине

Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине

Кабинет министров Украины согласовал привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования лизингового жилья.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

“Внедрение проектов государственного лизингового жилья в Украине — это колоссальные позитивные изменения на рынке жилищной недвижимости, ведь на упрощенных условиях лизинга большее количество граждан смогут приобрести собственное жилье. Очень рад, что правительство поддерживает эту важную инициативу и уже согласовало привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на реализацию таких проектов в Украине. Со своей стороны, Минрегион готов всячески поддерживать эти изменения”, — сказал он.

Кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами в соответствии с утвержденным графиком финансирования.

Напомним, внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (ССЕС).

По материалам УКРИНФОРМ
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