В Беларуси нашли два месторождения нефти

В Беларуси нашли два новых месторождения нефти – Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Оба месторождения расположены в Речицком районе Гомельской области.

На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины.

«При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 кубов в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тысяч тонн, извлекаемые – в 389 тысяч тонн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на этом месторождении ведутся работы по обустройству скважины, а уже в январе начнется ее эксплуатация.

Отмечается, что открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени.

«В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов Белоруснефти, на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам», – говорится в сообщении.