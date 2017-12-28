В Беларуси нашли два месторождения нефти

В Беларуси нашли два новых месторождения нефти – Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Оба месторождения расположены в Речицком районе Гомельской области.
На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины.
«При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 кубов в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тысяч тонн, извлекаемые – в 389 тысяч тонн», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на этом месторождении ведутся работы по обустройству скважины, а уже в январе начнется ее эксплуатация.
Отмечается, что открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени.
«В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов Белоруснефти, на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам», – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4383 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1602 15
Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPalВчера, 17:30 - 629 13
Стоимость нефти растетВчера, 09:45 - 897 9
Курс биткоина резко рухнул за суткиВчера, 10:45 - 37797 7
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4383 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Криптобиржи остановили регистрацию из-за наплыва пользователейВчера, 12:45 - 1653
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1602 15
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 3723 8
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3574
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4395 26
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2892 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7057 2
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок