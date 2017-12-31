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Поздравление с Новым годом от Finance.ua!

Поздравление с Новым годом от Finance.ua!

Дорогие читатели!

Вот и завершается 2017-й. За прошедший год портал Finance.ua развивался и совершенствовался благодаря вам и вашим пожеланиям!

Нашей команде удалось создать полезный и масштабный финансовый супермаркет. Расширить и усовершенствовать https://news.finance.ua. Обзавестись новым, современным логотипом. Обновить дизайн.

Редакция Finance.ua за 2017 год опубликовала более 23 тыс. новостей, подготовила 1268 статей. Совместно с экспертами и лидерами рынков написала 260 авторских колонок. Все это создавалось и создается для вас.

Вместе мы сделали портал Finance.ua лучше, удобнее и полезнее.

Комментарии и отзывы читателей весь 2017 год поддерживали и помогали редакции. Благодаря критике удалось исправлять ошибки, недоработки и действовать оперативно. Сегодня за этом говорим вам «Спасибо!».

Искренне желаем каждому в 2018 году умножения достатка, свежих идей, дерзких планов, приятных открытий, потрясающих партнеров и коллег рядом!

А портал Finance.ua, в свою очередь, обещает и в следующем году радовать только самыми свежими и актуальными новостями, качественной аналитикой, выгодными возможностями для заработка и экономии, помощью в выборе банковских продуктов.

С наступающим 2018 годом!
Рассчитывайте на Finance.ua

По материалам Finance.UA
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