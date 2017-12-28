МАУ открыла ежедневные рейсы в Краков

Крупнейший украинский авиаперевозчик компания Международные авиалинии Украины (МАУ) запустила рейс Киев-Краков-Киев
Об этом сообщает ЦТС.
Первый полет в направлении Кракова состоялся во вторник, 26 декабря, а обратно, в направлении Борисполя, — утром 27 декабря.
До 8 января 2018 года полеты будут выполняться шесть раз в неделю, после этой даты они станут ежедневными.
Из Борисполя самолеты МАУ будут стартовать в 20:40, в Кракове будут приземляться в 21:25. Обратный рейс будет отправляться из Кракова в 05:30, прибытие в Киев — в 08:10. Время в пути составляет 1 час 45 минут.
“Предложение нового, классического авиаперевозчика и расширение сети маршрутов в восточном направлении подтверждает экономическую и туристическую привлекательность Малопольши (историческая область на юге Польши, — ред.)”, — отметил директор аэропорта Краков Радослав Влошек.
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