Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) планирует переименоваться в МТБ Банк.

Об этом говорится в объявлении банка.

Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на общем собрании 28 декабря.

Согласно обнародованному объявлению, Марфин Банк планирует сменить название на МТБ Банк.

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.

Справка Finance.ua: