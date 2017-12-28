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Марфин Банк планирует сменить название

Марфин Банк планирует сменить название

Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) планирует переименоваться в МТБ Банк.

Об этом говорится в объявлении банка.

Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на общем собрании 28 декабря.

Согласно обнародованному объявлению, Марфин Банк планирует сменить название на МТБ Банк.

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.

Справка Finance.ua:

  • 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.
По материалам УБР
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