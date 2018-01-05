В Стокгольме запустят беспилотные автобусы

Шведское транспортное агентство отправило первые беспилотные автобусы на общественные дороги Стокгольма.
Об этом сообщает The Local.
“Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения”, – заявил генеральный директор агентства.
Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанному маршруту протяженностью 1,5 км со скоростью 20 км/час с помощью GPS и датчиков.
Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров. В них нет рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как того требует законодательство Швеции.
Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января этого года, проезд в них будет бесплатным.
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