Банкам облегчили валютный арбитраж

Национальный банк (НБУ) упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли, предусматривающие куплю/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривны.

Об этом говорится в постановлении НБУ №143 от 26 декабря “О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов Национального банка”, которое вступает в силу 2 января 2018 года.

Регулятор сообщает, что банки смогут осуществлять такие операции по поручению юридических и физических лиц-предпринимателей, тогда как ранее их можно было осуществлять только по поручению клиентов-физлиц; смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом – банковскими металлами.

В Нацбанке отмечают, что банки также получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими право осуществлять торговлю иностранной валютой, а также смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами.

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“Также отменяются требования о регистрации банками в Национальном банке правил проведения арбитражных сделок … и клиентских операций по купле-продаже иностранных валют на условиях “форвард” в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке”, – заявили в НБУ.

Помимо этого, принятое постановление позволяет международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в том учреждении, где открыт их счет.

Документ отменяет также норму, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только при условии, что в счет кредита кредитор фактически также передал иностранную валюту 1-й группы Классификатора.

Регулятор уверен, что указанные меры будут способствовать расширению возможностей банков по проведению арбитражных операций, расширят круг клиентов, которые смогут осуществлять такие операции.