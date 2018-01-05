ФГИУ рассказал, сколько заработал на аренде имущества

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды госсобственности по итогам 2017 года составили 1,041 млрд гривен.
Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.
«1 миллиард 41 млн гривен получил госбюджет от аренды государственного имущества в 2017 году. Это один из лучших показателей фонда за все годы. И, собственно, этот показатель мы прогнозировали в начале года, исходя из имеющихся договоров аренды и перспектив заключения новых», – написал Трубаров на своей странице в Facebook.
Он отметил, что сегодня в базе ФГИ 5813 объектов, которые могут быть сданы в аренду. Они все размещены на сайте фонда в открытом доступе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кипрский суд предписал заморозить активы Ахметова на $820 млн - СМИВчера, 13:15 - 1521 11
Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам лишения свободыВчера, 10:45 - 1376 10
Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-мВчера, 20:00 - 946 8
Украина теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилияВчера, 14:00 - 819 7
Почему «еврономера» в Украине нажили себе столько враговВчера, 11:00 - 1255 7
Один из крупнейших игроков теряет украинский авторынокВчера, 13:30 - 3320 3
Каких специалистов не хватает на рынке трудаВчера, 10:00 - 2481 1
НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в нацвалютеВчера, 11:15 - 1969 1
Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)Вчера, 19:30 - 1881 2
Электромобильное будущее. Потребление нефти может сократиться на третьВчера, 13:00 - 1789
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧВчера, 15:10 - 470
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаПозавчера, 15:10 - 575 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 857
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 697
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 929
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів