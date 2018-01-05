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ФГИУ рассказал, сколько заработал на аренде имущества

ФГИУ рассказал, сколько заработал на аренде имущества

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды госсобственности по итогам 2017 года составили 1,041 млрд гривен.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«1 миллиард 41 млн гривен получил госбюджет от аренды государственного имущества в 2017 году. Это один из лучших показателей фонда за все годы. И, собственно, этот показатель мы прогнозировали в начале года, исходя из имеющихся договоров аренды и перспектив заключения новых», – написал Трубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня в базе ФГИ 5813 объектов, которые могут быть сданы в аренду. Они все размещены на сайте фонда в открытом доступе.

По материалам Слово и Дело
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