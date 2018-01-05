Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ

Ученые из Йельского университета создали препарат, который подавляет работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки. С помощью этого препарата исследователям удалось защитить мышей от инфекции. О своей разработке ученые сообщили в журнале PNAS.
По словам ученых, сегодня зараженные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.
При прекращении их приема ВИЧ “вылезает из окопов” и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной “контратаки” вируса, или позволяли бы “выгнать” вирус из клеток.
Многие виды антиретровирусных препаратов, как объясняют ученые, блокируют работу этого белка, однако ни один из них не делает это со 100% надежностью и безопасностью. Часть вирусов постепенно становится неуязвимой для их действия, а сами по себе эти вещества имеют ряд смертельно опасных побочных эффектов, не позволяющих принимать их бесконечно долго.
Теперь же исследователи решили эту проблему с помощью метода компьютерного моделирования. Используя компьютерные модели различных версий обратной транскриптазы – фермента, который помогает вирусу превратить свою одиночную РНК в ДНК для встраивания ее в клетку, ученые изучали то, как взаимодействуют с ним различные вещества и лекарства, уже известные науке, и отобрали из них самые эффективные.
Открыв несколько десятков таких молекул, способных подавлять работу этого фермента, ученые попытались улучшить их работу, меняя структуру их ключевых элементов, соединяющихся с обратной транскриптазой. Плодом этих усилий стало открытие молекулы, получившей имя “вещество-1”, взаимодействующей с вирусом примерно в 2,5 тысячи раз более активно, чем ее прародитель.
Добившись подобного результата, ученые синтезировали ее реальный аналог и проверили его работу на культурах иммунных клеток, зараженных ВИЧ, в комбинации с другими антиретровирусными препаратами или в составе особых наночастиц, которые постепенно выделяли “вещество-1” в окружающую среду.
Дальнейшие эксперименты показали, что полученное вещество эффективно подавляло размножение вируса даже в малых дозах. Опыты на мышах показали, что небольшая доза “вещества-1” способна защитить мышей от ВИЧ на протяжении 30 дней.
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