За прошлый год аренда сельхозземель резко подорожала

Средняя ставка аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в ходе земельных аукционов выросла в 2017 году до 14,35% против 10,22% по итогам 2016 г.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В абсолютных цифрах средняя стоимость годовой аренды составила 4400 гривен за гектар.

Всего за неполный 2017 год на земельных торгах было продано 1565 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 37,3 тыс. га.

Наиболее активно земельные аукционы проводились в Одесской (194 земельных участка площадью 4 736,9 га), Черниговской (129 участков площадью 4 261,1 га) и в Херсонской (91 участок площадью 5 131,9 га) областях.

Торги стартовали в среднем со ставки 7,67% (согласно принятому в июне Постановлению КМУ 413 “Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими” ставка аренды госземель не может составлять менее 7%), то есть в ходе аукциона стоимость увеличилась почти в два раза.

В среднем на один участок претендовали 3,1 участника против 2,3 в 2016 году.