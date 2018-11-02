Sharp выпустит смартфон с двойной камерой

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) регулярно становится источником данных о готовящихся к выпуску смартфонах. Очередным рассекреченным аппаратом стала высокопроизводительная модель Sharp с обозначением FS8015.

Известно, что устройство наделено дисплеем Full Screen с соотношением сторон 18:9. Размер составляет 5,99 дюйма по диагонали, разрешение — 2160 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. Говорится о безрамочном исполнении.

На тыльной стороне корпуса установлена сдвоенная камера на основе сенсоров с 12 и 13 млн пикселей. Имеется светодиодная вспышка. Кроме того, в задней части располагается дактилоскопический сканер. Разрешение фронтальной камеры — 16 млн пикселей.

В качестве «мозгового» центра использован процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,2 ГГц (возможно, чип Snapdragon 630). Покупатели смогут выбирать между версиями с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и с флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Предусмотрен слот для карты microSD.

Габариты аппарата составляют 148 × 74 × 7,98 мм, вес — 167,4 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч. Применена операционная система Android 8.0 Oreo.