Робот поможет избежать ошибок при операциях на позвоночнике

Швейцарские специалисты из Университета Берна и Центра электроники и микротехнологий CSEM разрабатывают новую сенсорную технологию, способную вывести сложные хирургические операции на позвоночнике на новый уровень безопасности.
Операция по ручной стабилизации позвоночника, во время которой пораженные позвонки закрепляются при помощи специальных трансплантатов — лоскутов на ножке — становится все более распространенной из-за общего старения населения и роста спинальных заболеваний. Однако, эта процедура заканчивается неудачей в 15% случаев из-за своей сложности — винты не попадают в центральную часть позвонка или их кончики выступают наружу, задевая соседние ткани и нервы.
Новая роботизированная дрель, оснащенная сенсорами, способна «прощупывать» трехмерный ландшафт позвонка и, в сочетании с электромиографическим исследованием, позволяет избежать неверных попаданий, будь то нервы или края костей, сообщает Engineer.
Высокоскоростные датчики определяют толщину костей и наличие нервов, сверяют эту информацию со сделанными до операции снимками и дают хирургам возможность точно расположить лоскутки на ножке. Впервые у нейрохирургов появилась возможность получать данные в реальном времени о том, куда направлять сверла. Хирургический робот действует с чрезвычайной точностью и справляется с задачей намного быстрее человека, что позволяет избегать повреждений и осложнений, а также свести к нулю процент неудачных операций.
«Мы считаем это будущим спинальной хирургии», — заявил Андреас Раабе, один из руководителей проекта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кипрский суд предписал заморозить активы Ахметова на $820 млн - СМИВчера, 13:15 - 1521 11
Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам лишения свободыВчера, 10:45 - 1376 10
Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-мВчера, 20:00 - 946 8
Украина теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилияВчера, 14:00 - 819 7
Почему «еврономера» в Украине нажили себе столько враговВчера, 11:00 - 1255 7
Один из крупнейших игроков теряет украинский авторынокВчера, 13:30 - 3320 3
Каких специалистов не хватает на рынке трудаВчера, 10:00 - 2481 1
НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в нацвалютеВчера, 11:15 - 1969 1
Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)Вчера, 19:30 - 1881 2
Электромобильное будущее. Потребление нефти может сократиться на третьВчера, 13:00 - 1789
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧВчера, 15:10 - 469
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаПозавчера, 15:10 - 575 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 857
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 697
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 929
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів