Робот поможет избежать ошибок при операциях на позвоночнике

Швейцарские специалисты из Университета Берна и Центра электроники и микротехнологий CSEM разрабатывают новую сенсорную технологию, способную вывести сложные хирургические операции на позвоночнике на новый уровень безопасности.

Операция по ручной стабилизации позвоночника, во время которой пораженные позвонки закрепляются при помощи специальных трансплантатов — лоскутов на ножке — становится все более распространенной из-за общего старения населения и роста спинальных заболеваний. Однако, эта процедура заканчивается неудачей в 15% случаев из-за своей сложности — винты не попадают в центральную часть позвонка или их кончики выступают наружу, задевая соседние ткани и нервы.

Новая роботизированная дрель, оснащенная сенсорами, способна «прощупывать» трехмерный ландшафт позвонка и, в сочетании с электромиографическим исследованием, позволяет избежать неверных попаданий, будь то нервы или края костей, сообщает Engineer.

Высокоскоростные датчики определяют толщину костей и наличие нервов, сверяют эту информацию со сделанными до операции снимками и дают хирургам возможность точно расположить лоскутки на ножке. Впервые у нейрохирургов появилась возможность получать данные в реальном времени о том, куда направлять сверла. Хирургический робот действует с чрезвычайной точностью и справляется с задачей намного быстрее человека, что позволяет избегать повреждений и осложнений, а также свести к нулю процент неудачных операций.

«Мы считаем это будущим спинальной хирургии», — заявил Андреас Раабе, один из руководителей проекта.