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НБУ привлек у банков 300 млн грн

НБУ привлек у банков 300 млн грн

Национальный банк продал трем банкам депсертификаты на 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 27 декабря сроком на 70 дней, удовлетворены заявки трех банков по предельной процентной ставке 14,84% годовых общим объемом 300 млн грн”, – говорится в сообщении.

Регулятор снизил предельную ставку депозитных сертификатов с 14,89% до 14,84%.

По материалам Финансовый клуб
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