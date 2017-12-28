В период новогодних праздников таксисты «порадуют» украинцев заоблачными тарифами

В период новогодних праздников службы такси поднимут тарифы, потому, что спрос повысится в десятки раз. Об этом сообщил глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк.
Сейчас цены на такси уже выросли на 5-10%, а в новогоднюю ночь к стандартному тарифу прибавится еще 100%.
«Обычно повышенный тариф применяется не только в новогоднюю ночь, а еще с обеда 31 декабря и до конца дня 2 января», – сказал он.
По его словам, в этом году вопрос резкого повышения цен станет сложнее, поскольку очень популярными стали службы Uber и Yandex: как известно, здесь действует автоматизированный расчет стоимости.
В Uber отметили, что их сервис автоматически поднимает коэффициент цены для привлечения большего числа водителей в районы, где количество заказов превышает количество доступных автомобилей.
«Спрос на услуги такси в эту ночь значительно превышает предложение. Заработать можно хорошо. Таксистов, готовых работать в праздничную ночь, гораздо меньше, чем в обычные дни, но и рисков больше. Например, велика вероятность нарваться на пьяных агрессивных пассажиров или на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте», – сказал один из таксистов.
Однако стоит отметить одну приятную новость, к примеру, в Киеве транспорт будет работать практически без перерывов. В новогоднюю ночь в Киеве будет продлена работа метрополитена и коммунального транспорта.
Столичное метро в новогоднюю ночь будет работать до 3.00. А автобусы и троллейбусы продолжат работу до 5.00 утра.
При этом к 5 часам утра на работу уже выходит утренняя смена. «То есть фактически коммунальный транспорт будет работать круглосуточно. Также круглосуточно работать фуникулер. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться до праздничных локаций, не будет.
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