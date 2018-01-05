За прошлый год в Украине было открыто более 70 тысяч компаний

В 2017 году в Украине было открыто более 71 тысячи компаний и 242 тысячи ФЛП.
Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.
Еженедельно в Украине регистрируется 1366 компаний, а закрывается 419.
В связи с тем, что Президент подписал указ о налогообложении ФЛП, за первые несколько месяцев 2017 года было закрыто более 300 тысяч ФЛП, а открылось только 50 тысяч. В апреле этот процесс приостановился.
Больше всего компаний работает в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Наименее активные – Тернопольская, Сумская и Черновицкая области.
Самые популярные виды бизнеса – оптовая торговля, деятельность общественных организаций и сельское хозяйство.
У 146 680 украинских компаний есть налоговый долг, это около 14% от общего количества. Киевская область – лидер по неуплате налогов, на втором месте – Донецкая и Днепропетровская.
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