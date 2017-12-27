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Кабмин внес изменения в закон о концессиях

Кабмин внес изменения в закон о концессиях

Кабинет министров одобрил изменения в закон о концессии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, изменения направлены на привлечение потенциальных инвесторов к совместной с государством модернизации инфраструктуры путем реализации проектов государственно-частного партнерства.

Законопроектом, разработанным совместно с Европейским банком реконструкции и развития, предусмотрены:

- четкое разграничение регулирования концессии и иных форм государственно-частного партнерства;

- единственная процедура инициирования и принятия решения относительно осуществления ГЧП для всех его форм, в частности, для концессии;

- введение прозрачной процедуры выбора концессионера;

- возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки соответствующих проектов и прочее.

Авторы документа заявляют, что его принятие парламентом позволит имплементировать лучший мировой опыт реализации концессионных проектов.

Кроме того, законопроект регламентирует участие государства в осуществлении указанных проектов, а также четко прописывает финансовые и другие гарантии, предоставляемые правительством в рамках осуществления государственно-частного партнерства.

Также авторами законопроекта предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения участников государственно-частного партнерства.

По материалам Економічна Правда
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