После 2025 года все Toyota и Lexus будут электрическими

Всего три года назад Toyota отказалась от выпуска автомобилей на аккумуляторах, чтобы сконцентрироваться на гибридах и водороде. Теперь японская компания меняет свои планы и обещает к 2025 году электрифицировать все модели, выходящие под брендами Toyota и Lexus.

10 электромобилей на аккумуляторах появятся около 2020 года, все остальные — к 2025. Первые поставки будут предназначены для китайского рынка. Также в планах компании продавать электромобили в Японии, Индии, Европе и США. К 2030 году Toyota запланировала ежегодно продавать 5,5 млн электромобилей, сообщает TechCrunch.

По мнению USA Today, заявление японского автопроизводителя позволяет предположить, что «Toyota может стать крупнейшей головной болью Tesla».

Для того чтобы реализовать свой план, Toyota объединится с Panasonic в создании батарей, в том числе, нового поколения. Инвестиции в разработку и производство составят $13,3 млрд.

Если внимательно вчитаться в то, что написано мелким шрифтом, то становится ясно, что под электрификацией компания понимает полностью электрические автомобили, подключаемые гибриды, топливные элементы и любые их комбинации. Тем не менее, удивительно, что такое обещание исходит от компании, которая, в лице главы отдела разработок Митсухисы Като в 2015 году заявляла, что «дальность пробега у электромобилей слишком маленькая, а время зарядки — слишком большое», и что «на нынешнем уровне развития технологий кому-то нужно изобрести новый тип батареи и получить за это Нобелевскую премию», пишет Gas2.