Кабмин предоставит свыше 1 млрд гривен гарантий для госшахт

Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии по кредитам госпредприятиям “Первомайскуголь”, “Селидовуголь”, “Торецкуголь” и “Шахта им. Сургая”. Компании привлекают кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщается в постановлениях Кабмина №999-1002 от 18 декабря, которые опубликованы в газете “Урядовый курьер”.

Госгарантия предоставляется на обязательства по погашению основной суммы, уплате процентов и комиссий. Предприятия заплатят за госгарантии 0,001% годовых непогашенной суммы заимствования.

“Первомайскуголь” потратит 276,21 млн грн на подготовку и введение в эксплуатацию 4-й северной лавы пласта k8 1000 м обособленного подразделения (ОП) “Шахта “Горская”.

“Селидовуголь” потратит 278,12 млн грн на техпереоснащение 11-й южной лавы пласта k8 уклона №2 ОП “Шахта 1/3 “Новогродовская”.

“Шахта им. Сургая” возьмет кредит в 138,84 млн грн на свое переоснащение.

“Торецкуголь” — 21,15 млн грн на техпереоснащение лавы №42-1146 м пласта m3 ОП “Шахта “Центральная”.

Министр финансов должен подписать необходимые документы по госгарантиям в 2017 году, а Минэнергоугля — согласовать их с бюджетным комитетом парламента.