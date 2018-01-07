Число крупных дата-центров в мире выросло почти до 400

Аналитики Synergy Research Group насчитали почти 400 крупных дата-центров, расположенных во всём мире. Почти половина из них располагается в США.
В исследовании говорится, что в настоящее время развёрнуто 390 гипермасштабируемых ЦОДов после запуска нескольких объектов в Китае, Индии и Малайзии в четвёртом квартале 2017.
Наибольшую активность в части строительства центров обработки данных в 2017 году продемонстрировала Google, которая наряду с Amazon, Microsoft и IBM входит в число лидеров по количеству ЦОДов.
Около 44 % гипермасштабируемых дата-центров располагается в США, 8 % — в Китае, по 6 % — в Японии и Великобритании. Доли Австралии, Германии, Сингапура, Канады, Индии и Бразилии составляют от 3 % до 5 %.
По словам старшего аналитика и директора по исследованиям Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), лидерство США на мировом рынке дата-центров отражает доминирующие позиции страны в облачных и интернет-технологиях.
«Хотя другие страны занимают более важное место, когда речь идёт о создании дата-центров, мы прогнозируем, что даже через три года США будет иметь в активе около 40 % мирового рынка», — сообщил Динсдейл.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ford раскритиковал электромобилиВчера, 04:00 - 3923 12
Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИВчера, 12:00 - 2828 11
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»Вчера, 08:00 - 2957 11
Самые странные в мире законы о дорожном движенииВчера, 20:00 - 1123 5
За 10 лет блокчейну так и не нашли уникального применения - мнениеВчера, 22:00 - 868 2
Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)Вчера, 18:00 - 4160
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»Вчера, 08:00 - 2957 11
Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИВчера, 12:00 - 2828 11
Подсчитано, сколько прибыли получает Apple с каждого проданного iPhoneВчера, 14:00 - 1981 2
Самые странные в мире законы о дорожном движенииВчера, 20:00 - 1123 5
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧПозавчера, 15:10 - 824
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 669 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 938
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 755
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 987
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Ford розкритикував електромобіліОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості