Число крупных дата-центров в мире выросло почти до 400

Аналитики Synergy Research Group насчитали почти 400 крупных дата-центров, расположенных во всём мире. Почти половина из них располагается в США.

В исследовании говорится, что в настоящее время развёрнуто 390 гипермасштабируемых ЦОДов после запуска нескольких объектов в Китае, Индии и Малайзии в четвёртом квартале 2017.

Наибольшую активность в части строительства центров обработки данных в 2017 году продемонстрировала Google, которая наряду с Amazon, Microsoft и IBM входит в число лидеров по количеству ЦОДов.

Около 44 % гипермасштабируемых дата-центров располагается в США, 8 % — в Китае, по 6 % — в Японии и Великобритании. Доли Австралии, Германии, Сингапура, Канады, Индии и Бразилии составляют от 3 % до 5 %.

По словам старшего аналитика и директора по исследованиям Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), лидерство США на мировом рынке дата-центров отражает доминирующие позиции страны в облачных и интернет-технологиях.

«Хотя другие страны занимают более важное место, когда речь идёт о создании дата-центров, мы прогнозируем, что даже через три года США будет иметь в активе около 40 % мирового рынка», — сообщил Динсдейл.