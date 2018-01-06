Lenovo и Intel построят в Европе один из мощнейших суперкомпьютеров

Компании Lenovo и Intel развернут в Европе высокопроизводительный вычислительный комплекс, который сможет претендовать на одну из первых строк в рейтинге мощнейших суперкомпьютеров мира Top500.
Система SuperMUC-NG проектируется в интересах суперкомпьютерного центра имени Лейбница (LRZ) Баварской академии наук в Мюнхене, Германия. Проект реализуется с использованием более 6500 вычислительных узлов Lenovo Think System SD650 следующего поколения, процессоров Intel Xeon Platinum с технологией Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX 512) и архитектуры Intel Omni-Path.
Ожидается, что работы по строительству комплекса завершатся в конце 2018 года. Система обеспечит вычислительную мощность в 26,7 петафлопса (квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду).
Для сравнения: лидирующую позицию в текущем рейтинге Тор500 занимает китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, быстродействие которого составляет 93 петафлопса. На второй строке располагается система Tianhe-2 (MilkyWay-2) с мощностью в 33,9 петафлопса, а на третьей — комплекс Piz Daint с производительностью в 19,6 петафлопса.
Благодаря технической оптимизации Intel, а также использованию новейшей технологии водяного охлаждения Lenovo, которая отводит выделенную тепловую энергию и поддерживает оптимальную температуру в системе, суперкомпьютер SuperMUC-NG позволит сократить расходы на сопровождение. В сочетании с программным обеспечением Lenovo Energy Aware Run-Time (EAR), которое динамически контролирует мощность системной инфраструктуры во время работы приложений, комплексная технология водяного охлаждения Lenovo обеспечивает LRZ на 45 % большую экономию электроэнергии по сравнению с аналогичной системой воздушного охлаждения.
После ввода в строй суперкомпьютер SuperMUC-NG будет использоваться в исследованиях по целому ряду научных дисциплин — астрофизике, гидродинамике, биологии, медицине и другим.
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