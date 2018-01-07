Что происходит с «тяжелым» автопромом в Украине

В 2017 году Черниговский и Бориспольский автозаводы увеличили экспорт своей продукции в ЕС на 7%, а также разработали автобус стандарта Евро-6 «Тюльпан».

«Тюльпан» демонстрировали на автомобильной выставке в Кортрейке (Бельгия), и нам удалось заинтересовать европейских покупателей. «Тюльпан» ориентирован на европейские рынки, потому, что коммерческий перевозчик в Украине такую машину позволить себе не может,» — рассказал директор ООО «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин.

Основную массу заказов производителям сейчас обеспечивает госсектор.

«На сегодня трендом на украинском рынке стало то, что 90% продаж продукции — это бюджетные продажи, и только 10% — коммерческие. Дело в том, что у перевозчиков практически полное отсутствие денег, отсутствие кредитования. А вот муниципальные заказчики наоборот покупают технику», — сказал президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.

В 2017 году «Эталон» продал 5 троллейбусов Чернигову, сознательно уступив около $10 тыс из-за возникшей уже после окончания тендера разницы в курсе валют. В корпорации говорят, что рынок электротранспорта в Украине очень привлекательный — ЕББР и Инвестиционный банк дали кредит в 400 млн евро на то, чтобы города покупали троллейбусы и трамваи. Однако, украинские производители жалуются на конкуренцию со стороны Беларуси.

«К сожалению, тенденция такова, что везде побеждают белорусские производители. Мы предлагаем троллейбусы по 130 тыс евро, а в итоге в тендерах побеждают белорусы с ценами 170 тыс. Впечатление такое, что кто-то заключил с белорусами договор и дал им «зеленую линию». Если бы мы так вели себя в Беларуси, мы бы тут же стали персонами нон грата», — говорит Владимир Бутко.

Также в корпорации говорят, что не прочь попробовать производить спецавтомобили для скорой и ГСЧС.

«Перспективы заполнить рынок и самим остаться в плюсе у нас есть. Автомобилей для ГСЧC и скорой помощи не хватает. То же и если говорить об автобусах — парк на 80% в старом состоянии. Пожарных и спасательных машин разной специализации в Украине не хватает около 2500 тыс, а скорых — около 4500 тыс. Есть большая потребность в сельских громадах, райцентрах. Ради этого, я думаю, можно создать предприятие и работать над этой темой. Это не разовые закупки», – сказал Владимир Бутко.