Что происходит с «тяжелым» автопромом в Украине

В 2017 году Черниговский и Бориспольский автозаводы увеличили экспорт своей продукции в ЕС на 7%, а также разработали автобус стандарта Евро-6 «Тюльпан».
«Тюльпан» демонстрировали на автомобильной выставке в Кортрейке (Бельгия), и нам удалось заинтересовать европейских покупателей. «Тюльпан» ориентирован на европейские рынки, потому, что коммерческий перевозчик в Украине такую машину позволить себе не может,» — рассказал директор ООО «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин.
Основную массу заказов производителям сейчас обеспечивает госсектор.
«На сегодня трендом на украинском рынке стало то, что 90% продаж продукции — это бюджетные продажи, и только 10% — коммерческие. Дело в том, что у перевозчиков практически полное отсутствие денег, отсутствие кредитования. А вот муниципальные заказчики наоборот покупают технику», — сказал президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.
В 2017 году «Эталон» продал 5 троллейбусов Чернигову, сознательно уступив около $10 тыс из-за возникшей уже после окончания тендера разницы в курсе валют. В корпорации говорят, что рынок электротранспорта в Украине очень привлекательный — ЕББР и Инвестиционный банк дали кредит в 400 млн евро на то, чтобы города покупали троллейбусы и трамваи. Однако, украинские производители жалуются на конкуренцию со стороны Беларуси.
«К сожалению, тенденция такова, что везде побеждают белорусские производители. Мы предлагаем троллейбусы по 130 тыс евро, а в итоге в тендерах побеждают белорусы с ценами 170 тыс. Впечатление такое, что кто-то заключил с белорусами договор и дал им «зеленую линию». Если бы мы так вели себя в Беларуси, мы бы тут же стали персонами нон грата», — говорит Владимир Бутко.
Также в корпорации говорят, что не прочь попробовать производить спецавтомобили для скорой и ГСЧС.
«Перспективы заполнить рынок и самим остаться в плюсе у нас есть. Автомобилей для ГСЧC и скорой помощи не хватает. То же и если говорить об автобусах — парк на 80% в старом состоянии. Пожарных и спасательных машин разной специализации в Украине не хватает около 2500 тыс, а скорых — около 4500 тыс. Есть большая потребность в сельских громадах, райцентрах. Ради этого, я думаю, можно создать предприятие и работать над этой темой. Это не разовые закупки», – сказал Владимир Бутко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ford раскритиковал электромобилиВчера, 04:00 - 3918 12
Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИВчера, 12:00 - 2825 11
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»Вчера, 08:00 - 2953 11
Самые странные в мире законы о дорожном движенииВчера, 20:00 - 1122 5
За 10 лет блокчейну так и не нашли уникального применения - мнениеВчера, 22:00 - 859 2
Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)Вчера, 18:00 - 4141
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»Вчера, 08:00 - 2953 11
Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИВчера, 12:00 - 2825 11
Подсчитано, сколько прибыли получает Apple с каждого проданного iPhoneВчера, 14:00 - 1977 2
Самые странные в мире законы о дорожном движенииВчера, 20:00 - 1122 5
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧПозавчера, 15:10 - 824
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 669 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 938
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 755
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 987
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Ford розкритикував електромобіліОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості