Продажи Tesla в Европе бьют рекорды

В Европе спрос на автомобили Tesla растет бешенными темпами. В ноябре 2017-го продажи американских электрокаров выросли почти в три раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным аналитической компании JATO, в прошлом месяце европейцы купили 2 676 электромобилей Tesla. Тогда как ноябрьский показатель 2016-го был на уровне 965 машин.

В Европе доступны две модели Tesla:

Кроссовер Model X;

седан Model S.

Также в ближайшее время в продаже появится еще одна модель – Model 3.

В Украине электромобили Tesla официально не представлены. Однако их можно найти у «серых» дилеров и на популярных автобазарах.