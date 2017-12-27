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Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 млрд грн

Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 млрд грн

Министерство финансов 26 декабря на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1 361,8 млн грн и 40,195 млн евро.

Согласно данным ведомства, были размещены ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 183,175 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 148 дней на 65,752 млн грн под 15,93% годовых и со сроком обращения 302 дня на 1 112,826 млн грн под 15,85% годовых.

Также Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 525 дней на 40,195 млн евро под 3,95% годовых.

“По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 1 581 711 026,08 грн по курсу НБУ”, – отметили в министерстве.

По материалам Финансовый клуб
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