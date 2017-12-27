Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 млрд грн

Министерство финансов 26 декабря на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1 361,8 млн грн и 40,195 млн евро.
Согласно данным ведомства, были размещены ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 183,175 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 148 дней на 65,752 млн грн под 15,93% годовых и со сроком обращения 302 дня на 1 112,826 млн грн под 15,85% годовых.
Также Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 525 дней на 40,195 млн евро под 3,95% годовых.
“По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 1 581 711 026,08 грн по курсу НБУ”, – отметили в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)3 ч. назад - 1676 38
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноВчера, 20:00 - 1815 8
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Французская BNP Paribas намерена выкупить 0,0002% УкрСиббанкаВчера, 14:30 - 1140 4
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2874
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Google "убьет" миллионы приложений для Android-смартфоновВчера, 18:40 - 2636 2
Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабреВчера, 21:00 - 2592 2
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 1688 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2775
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3840 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2508 8
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6252 2
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості