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Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)

Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)

Аналитики «Слова и Дела» решили разобраться, изменилась к лучшему жизнь украинцев в последнее время.

Прежде всего отметим, что процент людей, которые считают, что не имеют достаточно средств на приобретение еды, рассчитывается в нашей стране начиная с 1994 года. Так, за 10 лет, с 1998 по 2008 год, уровень бедности населения снизился с 52% до 11%, и это одно из немногих, но важных достижений Украины.

В 2008 году после начала мирового кризиса уровень бедности вырос, а затем упал до 9%. После начала военного конфликта в 2014 году вновь наблюдается рост уровня бедности, в течение 2014-2015 годов он увеличился почти вдвое, но затем в 2016 году ситуация стабилизировалась и в 2017 году произошло снижение уровня бедности до 12% (это высокий показатель, но за все годы существования Украины как независимого государства он был меньше только в 2008 году – до начала финансового кризиса, и в 2013 году).

Отметим, что в 2012 году уровень бедности также составлял 12%.

По материалам Слово и Дело
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