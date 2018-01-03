Китай запланировал стать лидером мировой торговли

Китайская Народная Республика с 2018 года начинает внедрять стратегию, которая позволит стране стать мировым лидером торговли к 2035 году.
Об этом заявили в министерстве коммерции Китайской Народной Республики.
“Китай поставил целью стать лидером мировой торговли к 2035 году путем улучшения качества товаров и услуг и увеличения объемов двусторонних инвестиций”, – говорится в сообщении.
Для достижения такой долгосрочной цели КНР к 2020 году планирует стать глобальным торговым партнером и содействовать развитию международной торговли.
Уже с 2018 года страна начнет принимать меры, которые облегчат китайским компаниям инвестирование за рубеж.
“В 2018 году Китай продолжит углублять сотрудничество и партнерство с экономиками, связанными с инициативой “Один пояс – один путь”, а также впервые проведет международную выставку импортных товаров для стимулирования торговли и притока инвестиций”, – подчеркнули в министерстве.
Также Китай намерен в следующие 5 лет искать новые возможности для введения зон свободной торговли с другими странами.
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