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Китай запланировал стать лидером мировой торговли

Китай запланировал стать лидером мировой торговли

Китайская Народная Республика с 2018 года начинает внедрять стратегию, которая позволит стране стать мировым лидером торговли к 2035 году.

Об этом заявили в министерстве коммерции Китайской Народной Республики.

“Китай поставил целью стать лидером мировой торговли к 2035 году путем улучшения качества товаров и услуг и увеличения объемов двусторонних инвестиций”, – говорится в сообщении.

Для достижения такой долгосрочной цели КНР к 2020 году планирует стать глобальным торговым партнером и содействовать развитию международной торговли.

Уже с 2018 года страна начнет принимать меры, которые облегчат китайским компаниям инвестирование за рубеж.

“В 2018 году Китай продолжит углублять сотрудничество и партнерство с экономиками, связанными с инициативой “Один пояс – один путь”, а также впервые проведет международную выставку импортных товаров для стимулирования торговли и притока инвестиций”, – подчеркнули в министерстве.

Также Китай намерен в следующие 5 лет искать новые возможности для введения зон свободной торговли с другими странами.

По материалам УКРИНФОРМ
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