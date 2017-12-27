Число электромобилей в мире превысило 3 млн

По прогнозам шведской компании EV-Volumes, к концу 2018 года на дорогах мира будет уже 5 млн электрических автомобилей. Интерес к ним во многом вызван мерами властей и соперничеством автопроизводителей, которые предлагают широкий модельный ряд полноценных электрокаров и подключаемых гибридов, пишет Guardian.
Как утверждает шведская компания EV-Volumes, которая внимательно следит за мировым рынком электрокаров, к концу 2018 года на мировых дорогах будет уже 5 млн электрических автомобилей. Появится множество новинок от крупнейших брендов, начиная с продвинутой версии самого популярного электромобиля Nissan Leaf и заканчивая Jaguar iPace. И, несмотря на производственный кризис, водители в США наконец-то получат свои Tesla Model 3.
Крупнейшим рынком для электромобилей по-прежнему останется Китай. Правительство страны всячески способствует их распространению в целях сокращения выбросов CO2. Именно на китайский рынок нацелена Toyota, которая к началу 2020-х обещает выпустить 10 новых моделей электрических автомобилей. С 2025 года компания больше не будет выпускать автомобили с ДВС без электрического или гибридного аналога. Ранее об этом же заявили Volvo и Jaguar.
Toyota планирует продать миллион электрокаров к 2030 году, а Volkswagen уверен, что добьется этой цели уже к 2025 году. Что касается BMW, компания хочет обогнать Toyota по количеству новых моделей электрокаров и представить 12 таковых к 2025 году. Соперничество намечается и в использовании твердотельных батарей для будущих электрических автомобилей — обе компании сделали соответствующие заявления и вложили серьезные средства в разработку новых технологий. BMW в этом вопросе сотрудничает с SolidPower, а Toyota сформировала собственное подразделение.
Несмотря на колоссальный рост продаж электромобилей, их доля на мировом рынке пока незначительна: 1 млн проданных в этом году электрических автомобилей и подключаемых гибридов против 80 млн стандартных машин с ДВС. То есть доля электрокаров составляет всего 1,25%.
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