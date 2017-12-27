54% угольных электростанций в Европе убыточны

К 2030 году закрывать угольные электростанции будет выгоднее, чем модернизировать их в соответствии с новыми экологическими стандартами. А без поддержки государства компании не смогут даже выкупить разрешения на выбросы CO2, пишет Bloomberg.

Почти все угольные электростанции Европейского Союза и Великобритании станут убыточными в ближайшие десять лет. Их будет субсидировать государство, отведя им роль страховочного варианта на случай, если солнечные и ветровые электростанции не будут справляться в периоды пикового спроса на электричество. На сегодняшний день 54% угольных электростанций уже не приносят прибыли, и существуют только ради обеспечения пиковой нагрузки. Такие данные в своем докладе опубликовала лондонская компания Carbon Tracker Initiative.

Поскольку многие европейские страны, от Великобритании до Австрии, стремятся полностью отказаться от самого вредного для окружающей среды топлива, будущее угольной промышленности никогда еще не казалось таким мрачным. Британская компания Drax Group и немецкие Steag и Uniper SE закрывают угольные электростанции рекордными темпами.

К 2030 году уже 97% подобных предприятий станут убыточными, поскольку Европейская комиссия прекратит их субсидировать, а обеспечивать регион электричеством во время пиковых нагрузок будут усовершенствованные системы хранения энергии. Кроме того, к 2030 году разрешения на выбросы CO2 будут стоить €31 за тонну — это в три раза дороже, чем сейчас.

Тем не менее, в ближайшие 10 лет закроется всего 27% существующих угольных электростанций. Остальные будут работать, ведь пока неясно, насколько продвинутыми станут технологии систем хранения энергии и смогут ли они обеспечить страны электричеством в часы пиковых нагрузок. Одна только немецкая RWE, которой принадлежит почти половина угольных электростанций страны, вынужден будет их закрыть, поскольку это обойдется на €5,3 млрд дешевле, чем их модернизация в соответствии с новыми экологическими стандартами. В отчете Carbon Tracker Initiative говорится, что постепенный отказ от угля поможет странам Евросоюза сэкономить €22 млрд на содержании и эксплуатации убыточных угольных электростанций.