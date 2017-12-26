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В Госэнергоэффективности обнародовали средние тарифы на отопление

В Госэнергоэффективности обнародовали средние тарифы на отопление

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины опубликовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Отмечается, что, основываясь на этих расчетах, органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% средневзвешенных тарифов.

Кроме того, в Госэнергоэффективности добавили, что в Законе Украины о стимулировании производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная и прозрачная процедура установления тарифов на тепло “не из газа”.

Отметим, что в 2016 году Кабинет министров обязал предприятия теплокоммунэнерго начислять плату за отопление для потребителей в домах без счетчиков тепла, исходя из средних показателей потребления тепловой энергии в домах, оборудованными счетчиками тепла при условии оборудования не менее 50% домов.

По материалам НВ
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