В Госэнергоэффективности обнародовали средние тарифы на отопление

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины опубликовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.
Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
Отмечается, что, основываясь на этих расчетах, органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% средневзвешенных тарифов.
Кроме того, в Госэнергоэффективности добавили, что в Законе Украины о стимулировании производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная и прозрачная процедура установления тарифов на тепло “не из газа”.
Отметим, что в 2016 году Кабинет министров обязал предприятия теплокоммунэнерго начислять плату за отопление для потребителей в домах без счетчиков тепла, исходя из средних показателей потребления тепловой энергии в домах, оборудованными счетчиками тепла при условии оборудования не менее 50% домов.
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