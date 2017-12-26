Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для Украины

Цена поставок газа от “Газпрома” в дальнейшем будет рассчитана, исходя из стоимости газа на европейском рынке. Об этом сообщил главный коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, ссылаясь на решение Стокгольмского арбитража, говорится в материале Сегодня .

“Будет на уровне немецкого рынка”, – написал он на своей странице Facebook, отвечая на вопрос о том, как будет рассчитываться цена российского газа для Украины.

Витренко отметил, что доходы Украины от транзита российского газа в Европу в 2-3 раза превышают доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ “Нафтогазу”. “Газпром” платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа”, – заявил Витренко.

Справка Finance.ua

22 декабря “Нафтогаз” заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против “Газпрома” по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. “Нафтогаз” оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

“Газпром” также уверен в своей победе в суде и заявил, что Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. Кроме того, Россия начала насчитывать пеню “Нафтогазу” за неуплату этих 2 млрд долларов. В то же время, “Нафтогаз” не признает эту сумму долга.