Что ждать от курса до конца года?

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено, что говорит о его стабилизации вблизи нынешних уровней. Если безнал еще по инерции немного подорожал, то наличный доллар даже незначительно снизился.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,87 грн до 27,95 грн, или на 0,3%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 27,88 грн до 27,97 грн, или на те же 0,3%.

В то же время, средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 27,74/28,10 до 27,73/28,06.

Таким образом, покупка снизилась менее чем на 0,1%, а продажа снизилась более чем на 0,1%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой, что также свидетельствует о стабилизации наличного валютного рынка.

Глава Кабмина Владимир Гройсман в прошлую пятницу в очередной раз напомнил о том, что после высокой волатильности декабря, в январе правительство ожидает стабилизации курса. По словам премьера, все сезонные факторы, вызвавшие колебания курса, останутся в декабре. Кроме того он напомнил, что заложенный в бюджете курс на конец 2018 года 30,1 грн за доллар – не более чем прогноз, и он не обязательно должен быть достигнут.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, до конца года ожидается продолжение стабилизации курса доллара вблизи нынешних значений.

“Безналичный доллар (официальный курс и его стоимость на межбанке) может незначительно подняться до 28,0 грн, а наличный доллар в банках, напротив, может немного снизиться до 27,7/28,0 грн”, – прогнозирует эксперт.